Carreta da dupla Maiara e Maraisa tomba em rodovia no interior paulista

A carreta que transportava os equipamentos da dupla sertaneja Maiara e Maraisa tombou, na tarde desta sexta-feira (17), no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu no trevo de Itaju (SP). As cantoras não estariam dentro do veículo. Não há informações de feridos e nem a causa do acidente.

VEJA MAIS

Maiara e Maraisa são a atração principal nesta noite em um evento que faz parte das comemorações do aniversário de Bariri, que completou 132 anos, na última quinta-feira (16). A prefeitura da cidade informou que as artistas devem chegar à cidade somente no horário do show. Então, o evento será mantido, assim como toda a programação.

Até o momento, as artistas não se pronunciaram sobre o acidente em suas redes sociais.