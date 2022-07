Motociclista é jogado debaixo de carreta e sai ileso; veja o vídeo

Na última quarta-feira (06), em Cachoeiras de Macacu, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, um acidente de trânsito quase terminou em tragédia. Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista é jogado para debaixo de uma carreta. Apesar da gravidade da situação, a vítima identificada como Luiz Henrique Pinheiro, de 23 anos, saiu ileso.

As imagens mostram quando a porta de um veículo que está estacionado abre repentinamente a atinge o motociclista e ele vai parar debaixo do caminhão. Em seguida, o homem se arrasta e tenta sair de baixo do veículo. Também é possível ver a população aflita tentando socorrer a vítima. Confira:

A vítima foi socorrida e levada para um hospital do município. O estado de saúde dele era estável. Com informações do portal SBTNews.

VEJA MAIS

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)