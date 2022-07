Carro invade loja e homem e homem escapa com ferimentos leves; vídeo

Na última segunda-feira (4), um carro invadiu uma loja de aluguel de roupas, no município de Campo Grande (RJ). O automóvel atingiu um cliente, que por sorte, saiu apenas com ferimentos leves. O condutor do veículo foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

VEJA MAIS

Em entrevista para o G1, o dono da loja, Paulo César, informou que o dono do veículo era um senhor que perdeu o controle do carro e adentrou a loja. O prejuízo ficou em torno de R$ 13 mil, mas a família do condutor já afirmou que pagará o valor pelos danos causados. Veja o vídeo:

O homem que quase foi atropelado é Wanderson Nascimento (48), que foi entregar na loja um vestido alugado pela sua prima. "Com certeza foi um susto tremendo. Na hora de adentrar, eu não ia olhar, escutei o barulho, quando coloquei a mão na porta, dentro do meu espírito, Deus falou assim: olha pra trás. Foi na hora que eu olhei, que olhei e o carro já estava bem em cima, eu dei um passo pra frente”, explicou o homem, que é músico, em entrevista para o portal.

Wanderson já havia passado por outra situação de acidente quase fatal. Ele explicou que ele e a prima também tiveram um acidente de carro, onde quase caíram de um precipício. "Pelo certo era para a gente capotar. Mas Deus, com a misericórdia dele, novamente, deixou o carro certinho virado para a rua e pessoas nos acolheram", contou o homem.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)