Caminhão de combustível bate de frente com carro matando uma pessoa

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira (7) por volta das 11h, em Ilhota, na BR 470, deixando uma pessoa morta.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, um caminhão tanque de gasolina bateu de frente com um carro de passeio, deixando o motorista do veículo preso às ferragens, que não resistiu aos ferimentos e morrel no local. As informações são do Rádio Cidade.

VEJA MAIS

A rodovia está interditada nos dois sentidos e sem previsão de liberação devido a empresa responsável pelo tanque estar trabalhando para conter o vazamento do produto no local. O tanque carregava mais de 12 mil litros de gasolina.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política.