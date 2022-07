Motorista tem carro prensado por carretas e fica preso às ferragens na BR-287

No início da noite desta sexta-feira (01), um acidente envolvendo duas carretas e um carro de passeio congestionou o km 143 da RSC-287, em Candelária. O motorista do carro menor ficou preso às ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado no local.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, uma das carretas precisou frear bruscamente e o carro de passeio, que vinha logo atrás, bateu em sua traseira. A segunda carreta, que vinha atrás do carro menor, também não teve como diminuir a velocidade a acabou batendo no veículo de passeio o esmagando.

Equipes do SAMU estiveram no local prestando atendimento aos envolvidos no acidente. O trânsito no local está congestionado no sentido Santa Cruz/Santa Maria. Não há informações sobre vítimas fatais.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)