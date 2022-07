Homem morre atropelado após pular em frente a moto; confira

Um homem, que não teve a identidade informada, morreu no fim da tarde desta sexta-feira (01/07) após ser atropelado por uma motocicleta na estrada via estrutural, em Brasília. Devido ao acidente, a pista foi interditada e gerou um engarrafamento na área.

VEJA MAIS

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) se encaminhou para o local e informou que testemunhas contaram que a vítima teria “entrado repentinamente” na frente do motociclista. Como estava muito em cima, o piloto não conseguiu desviar da vítima e acabou colidindo com o rapaz. O piloto foi levado desacordado ao Hospital de Base, na Asa Sul. Ele sofreu escoriações na face, ferimento na mão e no cotovelo.

Após o acidente, enquanto a perícia examinava o corpo do homem que morreu no atropelamento, o trânsito no local ficou congestionado. Uma das faixas precisou ser interditada e o engarrafamento impactava tanto no sentido Brasília, quanto no oposto.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)