Acidente de moto: pai e filha são atingidos por carro na avenida Duque de Caxias, em Belém

Duas pessoas em uma moto foram atingidas por um carro, na manhã desta sexta-feira (1º), por volta da 8h30 da manhã, na avenida Duque de Caxias, em Belém. Eles são pai e filha e ficaram feridos. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) ainda conscientes e, de acordo com os socorristas, não correm risco de morte.

O acidente aconteceu entre as travessas Perebebuí e Pirajá, em frente à passagem Tupi, de onde teria vindo um carro cinza que tentou fazer um retorno irregular, cruzando pela avenida Duque de Caxias, conforme relata a vítima, Francisco da Silva, de 61 anos, enquanto recebia os primeiros-socorros: "Eu vinha pela minha mão, quando um carro cortou a gente, acho que ia fazer esse retorno".

Francisco, que era o condutor da moto, perdeu o equilíbrio e, junto com a filha, Fabiane da Silva, de 33 anos, caiu na avenida. Segundo a testemunha, a secretária Mirna dos Anjos, que estava em uma padaria perto de onde aconteceu o acidente, o condutor do carro envolvido chegou a parar e aguardar os primeiros socorros, mas em seguida, foi embora.

"Os dois vinham rápido. Não teve tempo de a moto frear e aconteceu a colisão. Quando eu corri para cá, já foi ligando para a emergência. Eu ouvi dizerem que o motorista estava aqui, entre as pessoas que se juntaram ao redor. Eu vi o carro cinza parado. Mas depois eu não vi mais. Não vi quando ele foi embora", relata.

A irmã de Fabiane, Antônia Flávia, de 37 anos, chegou ao local após ser avisada do acidente para acompanhar o pai e a irmã: "Eu estava indo trabalhar, me ligaram e eu ainda não entendi direito como aconteceu. Sei que ele tinha ido levar ela para uma consulta, porque ela tem lúpus e, no momento do acidente, já estava levando ela de volta para o trabalho, na Cidade Nova. Agora vamos para o hospital".

Vítimas não correm risco de morte

O socorrista Edwin Carvalho, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), descreveu o quadro de saúde de Francisco e de Fabiane como "estável" e garantiu que os dois não correm risco de morte.

"Eles estão com os sinais vitais estáveis, o problema é a suspeita de trauma, fraturas nos membros inferiores e as escoriações nos membros inferiores. A moça tem suspeita de fratura no joelho esquerdo, mas o quadro é estável", descreve.

Pai e filha foram levados para receberem atendimento hospitalar. Fabiane, para um hospital particular e Francisco para o Pronto Socorro da 14 de Março.