Carro invade parada de ônibus e mata uma pessoa no DF

Um carro de passeio atropelou cinco pessoas que estavam em uma parada de ônibus, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quarta-feira (6), em Brasília (DF). Uma mulher foi arremessada da plataforma e morreu no local. As informações são do Mtrópoles e do G1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas estão uma criança de colo e 4 adultos, um deles em estado grave após ter sido prensado pelo carro. Os outros estavam conscientes, inclusive o bebê. Todas foram encaminhadas ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A mulher arremessada teve dois membros amputados e não resistiu.

Segundo a polícia militar do DF, um casal estava no carro quando o motorista teve convulsão, o que causou o acidente. A esposa informou que chegou a tentar assumir o controle da direção. Segundo testemunhas, após o acidente, ela saiu do carro muito abalada e tentou ajudar as demais vítimas.

Os dois foram encaminhados para o hospital com ferimentos leves. A polícia realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

O trânsito no Eixo de cima, no sentido Asa Norte, está interrompido.

Vaneide Antunes, 35 anos, aguardava na parada para ir ao trabalho quando o acidente aconteceu.

A doméstica conta que ouviu um barulho forte e quando se deu conta, o acidente já havia acontecido. “O bebê estava no colo da mulher e caiu nos meus pés. Eu peguei a criança, falei com a responsável se ela estava viva e bem e pedi para acionaram os bombeiros”, informou.

A ocorrência será registrada na 5ª DP.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política.