Carro desgovernado avança na contramão e atropela quatro pessoas

Quatro pessoas foram atropeladas na madrugada desta segunda-feira (14) no Centro de Uberlândia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um veículo transitava pela contramão, colidiu com outros automóveis e atingiu as quatro vítimas.

O acidente ocorreu na Avenida Floriano Peixoto com a Rua Goiás, em frente à Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Bicota. Os militares informaram que 3 pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), sendo que uma delas foi levada por meios próprios. Já a quarta vítima foi levada à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Tibery. A idade e a identidade dos feridos ainda não foi divulgada.

O motorista, que também não teve a identidade informada, foi localizado na Avenida Segismundo Pereira, próximo ao Terminal Novo Mundo. Ele foi encontrado dentro do carro, ferido e com perda de sangue. Em seguida, ele também foi levado para o HC-UFU onde segue internado e deve ser autuado em flagrante.

Nesta segunda-feira (14), o capitão da PM, Paulo Moura informou à imprensa que o condutor que causou o acidente foi encontrado com tornozeleira eletrônica e tem 11 passagens pela polícia, sendo 7 por tráfico.

