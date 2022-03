Acidente: ônibus invade calçada e atinge parada na avenida Almirante Barroso

Um ônibus destruiu o abrigo de uma parada de ônibus na avenida Almirante Barroso, na manhã desta segunda-feira (14). O caso ocorreu em frente ao Instituto Federal do Pará (IFPA). Ninguém no veículo ou no ponto se machucou seriamente, mas a cena chocou quem passava pelo local. O trânsito ficou um pouco lento, já que parte de uma faixa da via foi obstruída.

O motorista Celso Santana, 38 anos, explica que a semi barra de direção do veículo quebrou, fazendo ele perder o controle. Ele ressalta que, por sorte, estava numa velocidade bem baixa e nada de mais grave ocorreu. O veículo era da linha Marituba - Mario Couto.

O senhor Aldemir já ia desembarcar quando o acidente ocorreu e sofreu apenas algumas escoriações (Fabyo Cruz / O Liberal)

Aldemir Ribeiro, um dos passageiros, já ia desembarcar quando o acidente ocorreu. Ele estava perto da porta e estilhaços voaram no braço dele. Sofreu escoriações leves e ferimentos sem gravidade.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram ao local para orientar condutores e desobstruir a via.