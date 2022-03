PRF registra duas mortes e três feridos em dois acidentes de trânsito no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na tarde deste domingo (6) dois acidente de trânsito, nas estradas federais na altura de Eldorado dos Carajás (BR-155), município do sudeste do estado; e em Castanhal (BR-316), município do nordeste paraense. As duas ocorrências contabilizam duas mortes e três pessoas feridas.

De acordo com a PRF, o acidente com as duas vítima fatais ocorreu em Eldorado dos Carajás por volta das 15h, deste sábado (5), envolvendo uma colisão frontal com três veículos. Uma Scania, um Volvo e um Fiat Uno Electronic.

Em Castanhal, a PRF comunica que a batida que resultou em três vítimas com lesões leves foi às 16h05, também, deste sábado (5), e teria sido entre um Mercedes-Benz e um Renalt/Duster.

A reportagem aguarda mais informações sobre as circunstâncias dos dois acidentes, que estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.