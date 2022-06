Protesto na Augusto Montenegro: moradores fecham os dois lados da avenida

Moradores do bairro do Mangueirão realizaram um protesto, na manhã desta segunda-feira (27), na avenida Augusto Montenegro, em Belém, em frente a uma loja de departamentos. Os dois lados da via foram fechados. A manifestação é um pedido de justiça contra o grave acidente registrado na madrugada do último sábado (25), que vitimou um homem que dirigia uma motocicleta ao ser atingido por uma caminhonete na faixa do BRT. O ato terminou por volta das 14h.

O trânsito na avenida ficou congestionado e contou com a ajuda de agentes da Polícia Militar, além da própria população, para conter o fluxo e melhorar a passagem. Quem passou pelo local pode ver barreiras feitas na faixa de pedestre com objetos queimados.

Evandro Lobo, mototaxista, é amigo de parente das vítimas e explica que o motivo da interdição é pelo acidente que foi registrado no mesmo perímetro. “A gente não quer que isso fique impune. Essa não é a primeira vítima desse cidadão. Queremos justiça”, pede o trabalhador.

Trabalhador de 28 anos foi vítima de acidente de trânsito no último sábado (25), em Belém (Reprodução/Redes Sociais)

Segundo Evandro, a vítima tinha 28 anos, era entregador de pizza, mototaxista e deixou dois filhos.