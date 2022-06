Homem morre após colisão com caminhonete na pista do BRT, na Augusto Montenegro

Um acidente terminou em tragédia na pista expressa do BRT, na via sentido Icoaraci rumo a Belém. Um homem morreu atropelado e outra pessoa ficou ferida na madrugada deste domingo (26), na capital paraense. O caso aconteceu no bairro Mangueirão, em frente a uma churrascaria.

A Polícia Civil informou que as vítimas estavam numa motociclista quando foram atingidas por uma caminhonete que trafegava na faixa do BRT.

VEJA MAIS

Matéria em atualização