Ciclista é atropelado por ônibus na pista do BRT, no Entroncamento

Um ciclista identificado inicialmente como Benedito Ribeiro Palheta foi atropelado por um ônibus, no início da tarde desta quinta-feira (17), na pista expressa do Bus Rapid Transit (BRT), no Entroncamento, sentido Belém - Icoaraci. Durante algum tempo, a vítima permaneceu embaixo do coletivo até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Movél de Urgência (Samu). O ciclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) confirmou a situação como um acidente. "O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, dia 17, na via expressa do BRT, no Entroncamento. O ciclista trafegava na via expressa quando foi atingido pelo ônibus troncal. A vítima ficou embaixo do ônibus, foi resgatada pelos socorristas do Samu e levada com vida para o hospital", explicou.

Ainda segundo a Semob, o condutor foi levado à 5ª Seccional Urbana, no bairro da Marambaia, para prestar esclarecimentos. "A área foi isolada para permitir o atendimento ao ferido e os agentes da Semob orientaram o trânsito. A via já foi liberada", detalhou, em nota.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que alguns cidadãos se abaixam perto do ônibus para tentar acalmar a vítima, que aparece deitado de bruços embaixo do coletivo, aparentemente consciente. A bicicicleta dele estava bem ao lado do ônibus. Outro vídeos mostra o momento em que o Samu já está socorrendo o ciclista.