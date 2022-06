Carreta tomba e carga de cigarro pega fogo em Santarém

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no início da madrugada deste domingo(12), quando uma carreta, com carregamento de cigarros, tombou na rodovia Santarém-Cuiabá, no oeste do estado. O condutor da carreta deixou o local. Na queda, o veículo pegou fogo e a carga foi perdida. Suspeita-se que tratava-se de cigarros contrabandeados. Com informações do site O Impacto.

O acidente ocorreu exatamente no trecho da comunidade do Tabocal, em Santarém. O fogo foi controlado. Após um tempo, já com o dia amanhecendo, as pessoas perceberam que por causa do forte vento, as chamas voltaram a se intensificar.

Os militares do 4º Grupamento de Bombeiros Militares(4º GBM) foram acionados e combateram o fogo, realizando o trabalho de rescaldo. Até então, a polícia não conseguiu localizar o motorista da carreta. Os órgãos de segurança pública devem averiguar o ocorrido.