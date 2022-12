Motociclista colide em quebra-molas e morre após bater a cabeça no meio-fio em Parauapebas

Francisco de Jesus de Alencar, de 41 anos, morreu após colidir a motocicleta que pilotava em um quebra-molas e bater a cabeça no meio-fio na manhã desta sexta-feira (30) em Parauapebas, região sudoeste do Pará. O acidente aconteceu na rodovia PA-275, perto do recém-inaugurado Complexo Turístico do município. A suspeita da causa da morte é de que ele tenha sofrido uma traumatismo cranioencefálico. As informações são do Native News Carajás.

VEJA MAIS



Testemunhas relataram que a vítima estava sozinha no veículo. Era uma Honda Biz branca. Assim que ele passou por uma lombada, Francisco teria batido contra o redutor de velocidade e, com isso, foi arremessado violentamente contra o meio-feio.

O motociclista morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas ao chegar no endereço do acidente, verificou que o piloto tinha morrido.

A Polícia Militar (PM) isolou a área e acionou a Polícia Civil (PC) para que o acidente fosse devidamente investigado. O corpo foi removido pela Polícia Científica do Pará (PCEPA) ao Instituo Médico Legal.

Francisco era natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a PC para saber se o motociclista vinha em alta velocidade. A reportagem aguarda retorno.