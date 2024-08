Círio de São Caetano de Odivelas reúne fiéis em procissão neste domingo (4)

Em mais uma edição, o tradicional Círio de São Caetano, no município que recebe o mesmo nome do padroeiro, no nordeste paraense, será realizado neste domingo (4). A procissão sairá às 7h da Comunidade de São Benedito e seguirá em procissão até a Igreja Matriz, reunindo os fiéis da localidade. A festividade em homenagem ao santo iniciará no próximo sábado (3) e recebe como tema “A exemplo de São Caetano, adorar e servir”. Os festejos seguem até o dia 11 de agosto.

O início da programação do Círio de São Caetano será marcado com a missa de saída da Procissão Fluvial, na Capela da Santíssima Trindade (Cachoeira), às 6h. E, às 7h, haverá a saída da peregrinação do Porto da Cachoeira para a rampa da cidade. No mesmo dia, a festividade também contará com uma missa às 18h, seguida da Trasladação da Imagem de São Caetano da Igreja Matriz para a Capela de São Benedito, no bairro de Belém Nova. Essa é a maior das romarias, com um percurso de 5 quilômetros pelo rio Mojuim.

Durante todas as noites da festividade, haverá missas diariamente. A Carreata do Glorioso São Caetano, na quarta-feira (7), também é outro ponto alto do festejo na cidade. A romaria sairá às 7h da Comunidade da Santíssima Trindade em um trajeto pelas ruas da cidade até a Igreja Matriz, onde haverá a bênção dos carros, motos e bicicletas. Esta é a 23ª edição que a Carreata será realizada durante as programações da festividade.

Outra tradicional procissão em homenagem ao padroeiro é o Círio das Crianças, que será realizado no domingo (11), com saída marcada para às 17h da Capela de São Mateus. A procissão seguirá até a Igreja Matriz. Também na Igreja Matriz, o sábado será marcado pelo encerramento da festividade com uma missa, às 18h.

Preparativos

Também como parte da programação em preparação à festividade, durante o mês de julho, diversas comunidades do município de São Caetano de Odivelas receberão a visita da imagem do santo padroeiro. A comunidade do local também já se prepara há meses para os festejos. Ainda no mês de junho, no dia 23, foi apresentado o cartaz do Círio deste ano. O momento foi marcado por uma missa com a presença de fiéis da cidade.