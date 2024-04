Submarino encontrado em São Caetano de Odivelas foi fabricado de forma artesanal, diz PCEPA

O submarino encontrado no município de São Caetano de Odivelas, nordeste do Estado, em fevereiro deste ano, não foi fabricado por uma empresa naval, mas sim de forma artesanal, utilizando fibra e resina, informou nesta terça-feira (2) a Polícia Científica do Pará (PCEPA).

A análise pericial foi realizada na Base Naval de Belém, onde a embarcação está sob custódia. Peritos criminais da Gerência de Perícia Veicular (GPV) conduziram a investigação, após solicitação da Delegacia de Policiamento Fluvial (DPFLU) da Polícia Civil (PC), responsável pela investigação do caso, apesar de inicialmente ser de competência da Polícia Federal (PF).

“Apesar de ter sido feito de maneira artesanal, o submarino foi executado com alta qualidade e resistência, que lhe dão capacidade para fazer longas viagens”, disse o perito Evaldo Soares.

Ainda segundo a perícia, o submarino tem 19 metros de comprimento por 2,90 metros de largura na área externa. Internamente, a cabine do piloto tem uma profundidade de 1,70 metros, enquanto outras partes possuem apenas 70 centímetros de profundidade. “Essas medidas sugerem que a embarcação era semi-submersível, já que parte da cabine não era submersa”, completou o perito.

Além disso, as dimensões da estrutura de fabricação do submarino permitiam o transporte de grandes cargas. “As dimensões e as divisões dentro mostram que o submarino tinha essa capacidade, quando em uso, de fazer o transporte de qualquer carga de até pelo menos de umas seis toneladas”, disse o perito Evaldo Soares.

A perícia também apontou que a embarcação estava equipada para acoplar pelo menos três motores de propulsão, embora esses componentes não tenham sido encontrados. A ausência de outros controles e equipamentos sugere que o submarino foi abandonado por seus usuários.

“Vamos compor um laudo definitivo de maneira mais detalhada, que iremos repassar para a Delegacia de Policiamento Fluvial, que irá orientar as investigações sobre a origem da embarcação e como ela foi usada”, concluiu o perito Evaldo Soares.