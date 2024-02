Submarino encontrado no Pará? Veja o que pescadores acharam na cidade de São Caetano de Odivelas

Pescadores da comunidade do Aê, em São Caetano de Odivelas, encontraram uma embarcação misteriosa na manhã da quarta-feira (21). Segundo os populares, eles acreditavam que se tratava de um submarino que havia encalhado próximo a área costeira da Região do Salgado, onde os moradores trabalham e vivem da pesca. Apesar das especulações, a assessoria da prefeitura informou que se tratava de um semi submersível, um tipo de barco de fibra. Nesta quinta (22), autoridades policiais estiveram no local para realizar uma verificação na embarcação e fazer o transporte para Belém.

Ainda conforme o que foi repassado pela assessoria, os pescadores teriam encontrado a embarcação e a rebocado para a praia. Logo depois, foram até a delegacia para informar as autoridades policiais. Os agentes trabalham com a possibilidade do semi submersível ter vindo do estado do Maranhão, no entanto, todas as informações serão apuradas na investigação.

Segundo a PM local, nenhuma pessoa foi encontrada dentro do semi submersível. Além disso, uma varredura foi feita na embarcação e nada de anormal foi verificado. Uma operação foi montada para averiguar o motivo do semi submersível estar no local, a finalidade dele e quem seriam os proprietários.

A redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).