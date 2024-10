‘É um conjunto de mãos’, diz coordenador do Círio 2024 sobre realização do evento

O diretor coordenador do Círio 2024, Antônio Salame, destaca-se por ser o segundo na história recente a ocupar o cargo por três anos consecutivos — tradicionalmente, os coordenadores são substituídos a cada dois anos. À frente da organização do evento desde 2022, Salame revela que consultou sua família antes de aceitar a renovação do mandato, a convite do arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. “A decisão de permanecer mais um ano foi do arcebispo, que pediu que eu continuasse devido a projetos que iniciamos e que precisam de continuidade”, explica.

A função exige dedicação e tomada de decisões importantes, desde renovar a composição da diretoria em até 25% (cerca de oito pessoas) a cada ano, até a implementação de demandas da sociedade e do clero. E para além da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a realização do Círio, em parceria com a Arquidiocese de Belém e com a Basílica Santuário de Nazaré, envolve a colaboração de aproximadamente 27 mil profissionais da segurança pública, da saúde e de instituições civis e militares.

“É um conjunto de mãos, fora os milhares de voluntários”, pontua.

Quanto custa o Círio?

O orçamento total do Círio, calculado entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões, é bancado por diversas fontes. “O governo do estado e a prefeitura cobrem cerca de 25% do custo total, e o restante é garantido por patrocinadores e doações”, explica Salame. As cotas de patrocínio são de R$ 100 mil, e as de apoiadores são de R$ 16,5 mil (podendo ser parceladas em até 10 vezes).

Dentre as aplicações, o dinheiro é utilizado para a montagem das estruturas ao longo do percurso das maiores romarias (palanques, iluminação e sonorização) e para o transporte, alimentação e hospedagem de bandas que participam dos 15 dias de Círio Musical, realizado na Concha Acústica da Praça Santuário.

Antônio Salame, coordenador do Círio de Nazaré pelo terceiro ano seguido, no estúdio da Redação Integrada de O Liberal (Cristino Martins / O Liberal)

“O Círio significa, não somente pra mim, mas pra qualquer paraense, aquele momento de se viver bem próximo de Deus. A gente se aproxima do outro de uma forma fraterna, todo mundo querendo se ajudar. A gente vive um pouco do paraíso aqui na terra”, resume.

Para o coordenador do Círio 2024, Nossa Senhora de Nazaré é sinônimo de amparo. “É aquela mãe carinhosa, que nos defende de tudo. Até no momento em que a gente erra, ela consegue nos indicar o caminho e segura na mão. Mesmo sem enxergá-la, a gente consegue perceber o seu carinho por nós”, finaliza.

