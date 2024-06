Governo do Estado inaugura novo espaço cultural em São Caetano de Odivelas

O Anfiteatro da Praça “Juiz Cláudio Henrique”, em São Caetano de Odivelas, foi entregue à população durante a abertura da 3ª edição do “Arraiá na Praça”, no último sábado (1). O local vai receber apresentações de bois-de-máscaras, quadrilhas, grupos culturais, gastronomia e shows musicais durante todo o mês de junho.

O local conta com arquibancada, rampa de acesso e espaço central de espetáculo, além de recursos de acessibilidade, como rampa e piso tátil.

O novo espaço cultural visa impulsionar a economia, a gastronomia e o turismo local. Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho relembrou a trajetória do juiz Cláudio Rendeiro, que dá nome ao anfiteatro. O magistrado nasceu no município e ficou conhecido por interpretar o personagem “Epaminondas Gustavo”.

“Queria destacar o nome escolhido para esse anfiteatro, o nome do Dr. Cláudio Henrique Rendeiro, o nosso “Epaminondas Gustavo”, um filho de São Caetano de Odivelas, uma figura adorada por todos nós paraenses. Um juiz de extrema excelência, mas que, através do talento do humor acabou entrando na casa de todos nós, alegrando a vida de todos nós com o sotaque paraense e a cultura do Pará. Que a memória do Epaminondas Gustavo permaneça viva neste espaço”, disse.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual falou ainda sobre os investimentos voltados à cultura local. “Estou feliz de estar aqui, hoje, e quero reafirmar o compromisso de ajudar o município de São Caetano. Ajuda para que essa cidade seja cada vez melhor e potencialize as suas vocações do turismo”, completa Helder.

Helder celebrou a cultura local e falou sobre os investimentos na área (Marcelo Lelis / Agência Pará)

Com capacidade para mais de 500 pessoas, a construção do anfiteatro contemplou, também, a urbanização da praça. Com os novos espaços para práticas de lazer e apresentações, a expectativa é que aumente a busca pelo desenvolvimento de atividades ao ar livre pela população.

O novo local conta com quiosques para a venda de produtos e comidas regionais. Morador de São Caetano de Odivelas há 15 anos, o artesão José Rocha da Silva lembra como era o local antes. “Isso aqui não tinha nada, era tudo cheio de pedra. Agora não, está bonito. Esse espaço, agora, é para realizar eventos”, disse.

Antonia do Socorro, de 48 anos, já tem planos de como utilizar tudo que é oferecido no local. Ela lembrou também da importância da conservação do espaço público.

Antonia do Socorro lembrou a importância de manter o local preservado (Marcelo Lelis / Agência Pará)

“A gente vai saber usar com carinho e ter cuidado. A única coisa que peço, sinceramente, é que todo mundo cuide um pouco da nossa cidade”, destacou

O munícipio do nordeste paraense é um destino procurado pelos turistas devido à tradição dos bois-de-máscara. O anfiteatro será um espaço para a divulgação da cultura local, que – além dos bois, envolve dança e outras simbologias populares que formam a identidade de São Caetano de Odivelas.

“Esse espaço que está sendo entregue hoje representa a cultura de vocês. Um espaço tão lindo, vocês têm que se orgulhar, é um motivo de orgulho para todos nós paraenses. Vivemos um momento de união no Pará, onde várias formas se unem para construir um novo Estado. Temos muitos desafios pela frente, mas é importante que saibam que tem um governo que trabalha 24 horas para a vida da população paraense”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan.

Arraiá na Praça

A 3ª edição do “Arraiá na Praça” vai continuar ao longo de todo o mês de junho, com programação que conta com a apresentação de bois-de-máscaras, quadrilhas, grupos folclóricos, shows de artistas locais e regionais, danças, feira de artesanato e espaço gastronômico.