Círio de Nazaré leva 4 mil devotos às ruas do Acará no nordeste do Pará

Neste domingo (20), foi realizada a 76ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Acará, região nordeste do Pará. Com o tema “Com Maria no ano da eucaristia”, cerca de 4 mil fiéis percorreram as ruas do município em um trajeto de 4,2 quilômetros até a Praça Matriz, em frente à Igreja de São José, padroeiro do município. O tema deste ano faz alusão ao ano Paroquial Eucarístico que a paróquia de São José vive.

O tradicional evento religioso acontece sempre no terceiro domingo de novembro e, neste ano, a celebração da santa missa voltou a ser realizada na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, local de partida para a procissão. Esta é considerada a maior festa religiosa do município.

Na chegada, a imagem foi recebida com festa pelos devotos envolvidos em um sentimento de gratidão por mais um ano caminhando com Maria pelas ruas do Acará.

As programações do Círio vão até o próximo dia 27, quando se encerram a festividade com a procissão do Recírio e o show pirotécnico.