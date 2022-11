Círio 2022: Pará tem ao menos 5 romarias marianas neste domingo

O Pará recebe, neste domingo (20), ao menos cinco Círios em honra à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do estado. As homenagens seguem em localidades da região nordeste, todas organizadas pela Arquidiocese de Castanhal: Capitão Poço, Maracanã, Acará, Primavera e Igarapé-Açú. As festividades tradicionais, assim como o Círio de Nazaré, em Belém, voltam totalmente aos formatos originais após dois anos de pandemia de covid-19.

Capitão Poço

Em Capitão Poço, fiéis do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro saem às ruas no 41º Círio, que homenageia a santa no município. A programação terá início às 6h30 com uma missa, na Comunidade da Divina Providência. Às 7h, a procissão iniciará em um percurso até o Santuário Matriz, com celebração na chegada. A celebração faz parte da Paróquia de Santa Maria Zaccaria.

As programações que compõem os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ainda incluem missas, recitação de terço e outras celebrações diárias. Haverá também, no Largo do Santuário, programações sociais com venda de comidas típicas e apresentações musicais. Será do dia 21 a 26 de novembro.

Maracanã

Maracanã também conta com uma grande procissão neste domingo, em louvor à Virgem de Nazaré. A 110ª edição da festa inicia com uma missa às 7h, na praça São Benedito. Em seguida, os devotos saem em peregrinação pelas ruas da cidade. A programação continua após o Círio e termina com o Recírio, no dia 28 de novembro, encerrando mais um mês dedicado à santa. A festa é uma responsabilidade da Paróquia São Miguel Arcanjo.

Acará

Levando o tema “Com Maria no Ano da Eucaristia”, a Paróquia de São José, no município de Acará, celebrará o Círio de Nazaré também no domingo. A programação terá início às 6h na Igreja Matriz de São José, com uma missa seguida da procissão. A celebração poderá ser acompanhada por meio das redes sociais da paróquia.

Primavera e Igarapé-Açu

Em Primavera, a Paróquia São João Batista celebra a Virgem de Nazaré com uma romaria. O tema da festividade deste ano é “Maria, Sacrário Vivo do Amor, da Fé e da Esperança”. Já em Igarapé-Açu, também no nordeste do Pará, os moradores do município também saúdam a santa com uma procissão no domingo. Porém, a arquidiocese e a Paróquia não chegaram a divulgar muitos detalhes sobre a programação.

