Círio 41º de Capitão Poço mobiliza fiéis de N. S. do Perpétuo Socorro no município

Em Capitão Poço, no nordeste do Pará, católicos acompanharam o 41º Círio de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do município, a partir das 6h30, deste domingo (20). A programação religiosa se iniciou, às 6h30, com a missa rezada pelo padre Marconi e, após, houve a procissão, pelas ruas da cidade. A romaria se encerrou próximo das 10h30, com o monsenhor Raimundo Possidônio Carrera da Mata, bispo coadjutor da Diocese de Bragança, celebrando a missa final no Santuário Matriz.

Durante o trajeto, a procissão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro recebeu homenagens da prefeitura municipal de Capitão Poço e de grupos privados e familiares. A missa às 6h30 foi rezada na Comunidade da Divina Providência.

Este foi o 41º Círio organizado pela Paróquia de Santa Maria Zaccaria. A partir deste domingo, durante toda a semana, a festividade em homenagem à padroeira seguirá com missas, recitação de terço e outras celebrações religiosas, diariamente. Haverá também, no Largo do Santuário, programações sociais e culturais com a tradicional venda de comidas típicas e apresentações musicais.

O celebrante da missa de encerramento do Círio de Capitão Poço, neste domingo, o monsenhor Raimundo Possidônio foi eleito como bispo coadjutor da Diocese de Bragança em março deste ano.