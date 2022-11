Santarém: Círio das Crianças leva católicos mirins às ruas neste domingo (20)

No município de Santarém, oeste do Pará, os católicos mirins participam da 16ª edição do Círio das Crianças neste domingo (20). No ano passado, o Círio dos pequenos foi em formato de carreata devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, mas desta vez o formato tradicional de procissão levou para ruas logo nas primeiras horas do dia centenas de romeiros. O evento faz parte da programação do Círio de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese de Santarém.

Ainda nem eram sete horas da manhã e os devotos mirins já estavam na concentração para a saída da procissão em frente à Igreja de Nossa Senhora das Graças, na avenida Borges Leal, com destino a Catedral Metropolitana de Santarém, conhecida como Igreja Matriz, onde haverá uma missa campal.

A programação começou com uma benção realizada na Igreja de Nossa Senhora das Graças e na sequência iniciou-se a procissão com trajeto de cerca de 2 km; passando pela avenida Borges Leal, Travessa Dom Amando, Mendonça Furtado e Avenida Barão do Rio Branco até a Igreja da Matriz.

É tradicional que muitas crianças caminhem no Círio vestidas de anjinhos, a vestimenta simbólica significa para os fiéis uma forma de demonstrar agradecimento pelas graças alcançadas. Carla da Silva, conta que trouxe a filha chamada Vitória de apenas quatro meses para agradecer à saúde da pequena.

“Eu estava com complicações na hora do parto e fiz uma promessa para Nossa Senhora que se ela nascesse saudável, se ela me tirasse daquele momento, eu traria ela no primeiro Círio”, contou Carla da Silva.

Carla da Silva levou a filha Vitória, de quatro meses, para agradecer pela saúde da menina (Ândria Almeida / O Liberal)

O diretor assistente da festa do Círio de Nossa Senhora da Conceição, Padre Sidney Canto, falou da importância do evento.

“É um momento em que as crianças podem fazer a caminhada do Círio, que é um trecho um pouco mais curto do que o Círio oficial para que façam sua homenagem a Nossa Senhora. Lembrando Jesus Cristo, que também foi criança educado por Maria, que caminhou com Maria na vida dele quando criança, que foi protegido por Maria também quando ele era criança e que ia com Maria com São José com os seus pais ia também participar das festas religiosas”, enfatizou.

Sobre o Círio

O Círio das Crianças acontece há 16 anos dentro da programação do Círio santareno.

A romaria conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e órgãos de segurança.