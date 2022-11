Círio de Breves: Imagem de N. S. de Nazaré percorre as ruas do município; confira programação

O Círio de Breves volta às ruas neste dmingo, 13, e leva a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao encontro dos devotos. Com o tema deste ano: "Maria, bem-aventurada, porque acreditou", a procissão começou com a missa campal as 6h, em frente a igreja Matriz de Sant'Ana. A imagem peregrina saiu às 8h e continua percorrendo as ruas do município.

Sua última parada e destino é no Ginásio Esportivo Professor Ferdinando Costa e Silva, onde haverá uma missa de despedida da imagem peregrina de Breves.

A programação continua, confira:

13/11 - 19h30 Santa Missa na igreja de São Benedito

14/11 - 19h Santo terço na Igreja de Santa Mônica e 20h - Santo terço na igreja Ezequiel Moreno

15/11 - 19h Santo terço na igreja de Santo Antônio

15/11 - 19h Santa Missa na igreja N. S. do Perpétuo Socorro.

16/11 - 19h Santa Missa na igreja santa Rita de Cássia

17/11 - 19h Círio da juventude com saída da igreja Matriz de São José e S. Terezinha do menino Jesus.

18/11 - 19h Santa Missa na igreja de São Francisco

19/11 - 17h Ciclorromaria. Concentração na Igreja Matriz de Sant'Ana.

20/11 - 8h Círio das crianças. Concentração na frente da Igreja de N. S. do Perpétuo Socorro. 18h - encerramento do Círio na igreja de São José e de Santa Terezinha do menino Jesus