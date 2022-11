Em última visita do ano, Imagem Peregrina vai à região episcopal Santa Cruz no próximo fim de semana

Na oitava e última visita do ano às regiões episcopais da Arquidiocese de Belém, a Imagem de Nossa Senhora percorre a região de Santa Cruz, no próximo sábado e domingo, dias 19 e 20 de novembro. Os bairros visitados serão Castanheira, Marambaia, Souza, Pedreira, Val de Cans, Telégrafo, Curió-Utinga, Marco, Sacramenta e Barreiro. Desde março deste ano, as regiões episcopais passaram a receber a visita da Imagem com uma extensa programação pelas comunidades e paróquias. Ao total, sete regiões receberam a programação.

A última sessão de visitas inicia no dia 19 de novembro, às 7h, na paróquia São Raimundo Nonato, no Telégrafo, percorrendo em seguida as paróquias N. S. do Perpétuo Socorro, São Benedito, N. S. Mãe da Divina Providência, São Geraldo Magela, N. S. de Loreto, encerrando às 19h, na paróquia São Sebastião, na Sacramenta.

No domingo, a programação inicia às 7h na paróquia Jesus Ressuscitado, na Marambaia. Neste dia a Imagem também visita as paróquias São Jorge, Imaculada Conceição, Santa Teresinha da Amazônia, São João Paulo II, Sagrada Família, São Francisco Xavier, Santa Cruz, encerrando a última programação de visitas do ano no Santuário de N. S. da Conceição Aparecida, na Pedreira, às 20h.

“O objetivo dessas visitas foi para evangelizar e, também, dar a oportunidade para que os devotos de todas as regiões episcopais estivessem mais próximos da Virgem Maria, não só durante o Círio. Passamos por locais que nunca a Imagem visitou, bem humildes. Foram diversos momentos de várias emoções, muitas vezes propiciando a quem nunca esteve perto de Nossa Senhora, este momento de bênçãos”, avalia o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e dos Círios 2022 e 2023, Antônio Salame.

Confira a programação da última visita às regiões episcopais. (Divulgação / DFN)

Região de Santa Cruz e suas paróquias

A região episcopal Santa Cruz tem como vigário o cônego Ronaldo Menezes e é composta por 16 paróquias, mais a Casa da Juventude (Caju). As paróquias são: Imaculada Conceição, no Castanheira; Jesus Ressuscitado, na Marambaia; João Paulo II, no Souza; Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Pedreira; Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, em Val de Cans; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Telégrafo; Sagrada Família, no Curió Utinga; Santa Cruz, no Marco; São Francisco Xavier, no Marco; São Geraldo Magela, no Conjunto Marex; São Jorge, na Marambaia; São Raimundo Nonato, no Telégrafo; São Sebastião, na Sacramenta; São Benedito, no Barreiro; Santo Amaro e Nossa Senhora dos Navegantes, em Val de Cans; e Nossa Senhora de Loreto.

As regiões visitadas no ano foram Santa Maria Goretti, Sant’Ana, São João Batista, Coração Eucarístico de Jesus, São Vicente de Paulo, Nossa Senhora do Ó, Menino Deus e, agora, Santa Cruz.