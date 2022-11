Caminhão vira com mercadoria na PA-150 e é saqueado após acidente

Na madrugada deste domingo (27), um caminhão carregado com milho se desprendeu da carroceria, e consequentemente, a carga virou às margens da PA-150, em Tailândia, no nordeste paraense. O acidente ocorreu próximo ao perímetro da fazenda do prefeito Paulo Jasper “Macarrão”. Não há informações sobre feridos, apenas perda material. As informações são do Portal Tailândia.

De acordo com o site, o milho teria ficado espalhado pela pista e acostamento devido ao incidente, e moradores aproveitaram o ocorrido para saquear a mercadoria. Após perceber o que havia ocorrido, o proprietário liberou os populares para levarem o carregamento.

O prefeito disponibilizou uma pá-carregadeira para que o caminhão fosse “desvirado” e retirado da rodovia.