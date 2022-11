Carro pega fogo no meio da rua e motorista se livra do incêndio por pouco, em Tailândia; vídeo

Um veículo pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 16, por volta das 6h, no município de Tailândia, nordeste do Pará. O caso aconteceu na travessa São Félix, bairro Centro. O motorista, de 65 anos, que não teve a identidade divulgada, conseguiu sair a tempo e não ser consumido pelas chamas, junto com o veículo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), através do 14º GBM, foi acionado e conteve as chamas. Ainda não há informações sobre o que teria causado o incêndio. O veículo ficou completamente destruído.

A filha do motorista, que também preferiu não se identificar, contou que o acidente aconteceu por volta das 6h da manhã e, por pouco, não foi mais grave, uma vez que o motorista havia acabado de deixar a esposa e duas crianças, que seriam netos do condutor, em uma consulta médica.

"As causas não sabemos. Sei dizer o meu pai disse que, por sorte, ele estava sozinho, porque tinha deixado minha mãe e meus sobrinho no Ame pra consulta e ele retornava para o HGT (Hospital Geral de Tailândia) onde tbem ia fazer exame. Logo quando ele passou pela lombada, ele avistou as chamas e parou e a saiu. Só deu tempo de tirar a carteira de documentos de dentro. Os outros documentos que estava dentro de uma pasta queimou tudo", ela relata.

O veículo teve perda total. (Reprodução / Portal Tailândia)

A filha do motorista comemora que o pai se salvou, mas também lamenta a perda do veículo, uma vez que o carro era necessário para o transporte da irmã do motorista, que possui deficiência e precisa da condução para se locomover: "Fazia tempo que ele vinha tentando comprar um carro por conta que a irmã dele que deficiente precisa e para ir às consultas. Ele já tinha renovado a carteira esse ano está tudo em dias", comenta.