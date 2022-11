Carro pega fogo na avenida José Bonifácio, no Guamá, em Belém; vídeo

Um carro de passeio pegou fogo, na noite desta terça-feira (15), em frente a um posto de gasolina, localizado na esquina da avenida José Bonifácio com a rua Silva Castro, no bairro do Guamá, em Belém. A reportagem apura o que teria motivado o incêndio e se houve feridos.

A cena foi registrada por pessoas que moram nas proximidade do local do incêndio. Vídeo enviados à reportagem mostram que as chamas chegaram a uma altura considerável. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado e conteve o fogo, de acordo com o que mostram as imagens.

Esse é o segundo caso de incêndio de veículos em cerca de 48 horas. No domingo (13), um carro pegando fogo foi registrado na avenida Júlio César, no bairro de Val-de-Cans. As causas das chamas continuam desconhecidas.