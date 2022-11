Fogo destrói casa no bairro da Terra Firme, em Belém

Um incêndio atingiu um imóvel na avenida Perimetral, bairro da Terra Firme, em Belém, e assustou a vizinhança da área na tarde deste domingo (13). Não houve feridos. Ainda não informações da causa do fogo.

VEJA MAIS

Moradores da área informaram que o incêndio teria começado por volta de 15h30, nos fundos do imóvel, e rapidamente tomou conta da residência. Uma cortina de fumaça foi formada e invadiu as casas das proximidades. A própria vizinhança chegou a jogar baldes com água para conter as chamas, como mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

Após a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado. Segundo informações preliminares, a casa e os pertences foram totalmente destruídos pelo fogo.