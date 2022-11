Incêndio atinge fundos de obra na travessa Castelo Branco, em Belém; vídeo

Um incêndio atingiu o fundo de uma obra, localizada na travessa Castelo Branco, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, no bairro de São Brás, em Belém, na madrugada desta quinta-feira (10). Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM) atuaram no controle das chamas, para evitar que elas se alastrem para as casas vizinhas. O fogo foi extinto por volta das 6h da manhã. Houve apenas danos materiais.

Em nota, o CBM e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que não houve alastramento do fogo para os imóveis adjacentes, mas o muro que separava o local da obra de uma vila que ficava aos fundos desabou, e uma parte da parede do edifício caiu sobre uma casa, que estava vazia.

A origem do fogo ainda é desconhecida, mas a suspeita é que tenha começado em um maquinário. Apenas dois cães de guarda estavam no local no momento do incêndio, mas foram socorridos pelos Bombeiros. Vizinhos da obra ouviram os estalos do fogo por volta de 3h30, quando acionaram as guarnições. Até 5h, o fogo ainda não tinha sido controlado, mas foi completamente extinto dentro de uma hora, aproximadamente, após o início da ação dos bombeiros.

Incêndio - Belém Foto: Carlos Brito / TV Liberal Foto: Carlos Brito / TV Liberal Foto: Carlos Brito / TV Liberal Foto: Carlos Brito / TV Liberal

Segundo trabalhadores da construção civil que estavam no local após o incêndio, o dono da obra e o engenheiro responsável já estavam na área fazendo uma perícia particular para entender a causa do fogo e fazer a avaliação dos danos. O funcionário comentou que, quando o Corpo de Bombeiros terminou a ocorrência, informou que não havia nenhum risco de desabamento. A equipe de reportagem de O Liberal tentou falar com o dono do imóvel e com o engenheiro responsável, mas nenhum quis conceder entrevista.

O prédio em construção é um edifício residencial. Até o momento, a estrutura já tem, não finalizados, um térreo e mais três andares. Contudo, as informações do local são de que o incêndio aconteceu em um galpão de materiais de construção aos fundos do terreno.