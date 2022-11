Carro pega fogo na avenida Júlio César, em Belém; vídeo

Um carro de passeio pegou fogo, na noite deste domingo (13), em plena via pública, na avenida Júlio César, no bairro de Val-de-Cans, em Belém. O veículo estava estacionado na faixa da ciclovia. A reportagem apura o que teria motivado o incêndio e se houve feridos.

Veja:

VEJA MAIS

A cena foi registrada por pessoas que passavam pelo trecho no momento do incêndio. Um vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra que as chamas chegaram a uma altura considerável.

Apesar do fogo, o trânsito no local seguiu normalmente, com os motoristas desviando do sinistro.