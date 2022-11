Suspeito de participar na morte de casal é preso na casa de familiares em Irituia

Um dos envolvidos na morte de um casal em Tailândia foi preso pela Polícia Civil (PC) na quarta-feira (16). Francisco Kauã da Silva Rufino estava foragido desde junho de 2021 pelo crime e só veio a ser localizado um ano e cinco meses depois do caso ter ocorrido. Ele estava escondido na casa de familiares na zona rural de Irituia, região nordeste do Pará, quando a PC o achou. O acusado e outros dois homens supostamente mataram Ricardo Santos Silva e Creuza da Silva Conceição a facadas no dia 27 de junho do ano passado, no bairro Jardim Liberdade, área de ocupação de Tailândia. Ricardo teria sido mutilado e carbonizado pelo trio. As informações foram divulgadas pelo portal Tailândia.

Além de Francisco, Henrique Brito Moreira, conhecido como Ferrugem, e Gustavo Silva da Costa são acusados de matar o casal. Apenas Ferruagem permanece foragido.

Francisco deve ser encaminhado ao presídio onde aguardará julgamento pelo crime.

Vítima estaria dando informações à polícia

O crime foi todo gravado pelos suspeitos em celular e a filmagem foi divulgada nas redes sociais. A motivação do crime teria sido que o trio suspeitava que a mulher repassava informações à polícia. Ricardo sofreu diversos golpes de arma branca no rosto e foi carbonizado após os suspeitos atearem fogo na casa das vítimas.