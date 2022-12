Briga entre motoristas de vans por disputa de passageiros é registrada no Pará; vídeo

Uma briga entre dois motoristas de vans, que fazem o trajeto Belém-Castanhal-Maracanã, foi registrada ontem (6), no Pará. O motivo da confusão seria disputa por passageiros. Não foi informado o trecho exato da ocorrência.

O vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o momento em que o motorista de uma das vans sai do veículo e vai tirar satisfações com o condutor do outro transporte. Logo após o bate-boca, um dos motoristas saca o que seria uma barra de ferro e corre para cima do outro pela estrada, deixando os dois veículos abandonados com dezenas de passageiros.

Outros dois passageiros se juntam à briga e, em seguida, é possível ver três pessoas agredindo com as barras de ferro um dos motoristas, que pela violência do ato, deve ter ficado bastante ferido. Os usuários das vans avistaram a cena de longe, assustados.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações sobre o registro do caso à Polícia Civil e aguarda retorno da demanda.