Policial acusado de matar vizinho após briga por som alto é absolvido, em Belém

Marcelo Antonio Tavares Gomes, 51 anos, policial militar acusado do homicídio de Edson Ferreira Júnior, de 40 anos, em dezembro de 2020, após discussão por causa de som alto, foi absolvido na tarde desta quinta-feira (17), pelos jurados da 2ª Vara do Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O crime ocorreu no dia 20 de dezembro daquele ano, na passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, Belém.

O homicídio aconteceu de madrugada, durante em uma confraternização da vizinhança, que teria incomodado Marcelo, segundo informaram testemunhas. A vítima, que estava na festa, e o policial começaram a discutir, até que o PM teria efetuado dois tiros e fugido do local. Após o crime, moradores da área chegaram a protestar contra a banalidade do caso de violência.

De acordo com a defesa de Marcelo, o policial não chegou a ser preso e aguardava o julgamento em liberdade. Houve argumento de legítima defesa, mas a promotoria de Justiça denunciou o réu para que ele fosse julgado.

O promotor do júri Edson Augusto Souza, após ouvir os depoimentos de testemunhas e explicações do delegado que presidiu o inquérito, assim como o perito criminal do laudo de filmagem de câmera de segurança, requereu a absolvição de Marcelo por entender que ele agiu em legítima defesa.