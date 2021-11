Som alto termina em tentativa de homicídio contra mulher de 30 anos

O volume alto de uma caixa de som terminou em tentativa de homicídio contra uma mulher de 30 anos, em Bela Vista, a 51 km de distância de Goiânia. De acordo com o inquérito encaminhado ao Judiciário, o crime teria ocorrido na última sexta-feira (29), e o suspeito é um idoso de 78 anos. As informações são do Metrópoles.

Segundo as investigações, o homem, que mora na mesma rua que a vítima, teria a atacado com um punhal após se irritar com uma caixa de som que ela havia colocado na porta da loja dela. Por sorte, a comerciante não ficou ferida gravemente.

Em depoimento à polícia, a mulher o denunciou afirmando que ele já havia tentado matá-la uma primeira vez, em 21 de outubro deste ano. A vítima está com medo e optou por se isolar fora da cidade natal.

Investigações

De acordo com a delegada Magda D’Ávila, que investigou o caso, o suspeito argumentou ter agido por impulso no momento da agressão. No entanto, as testemunhas revelam que ele havia chegado ao local do suposto crime enfurecido e dito que “resolveria o problema naquela hora”.