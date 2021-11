VÍDEO: Homem fantasiado de coringa ataca passageiros e ateia fogo em trem

Um homem de 24 anos, que estava vestido do personagem coringa, vilão de “Batman”, atacou vários passageiros em um trem. O crime aconteceu na noite do último domingo (31) e cerca de 10 pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. As informações são do Correio Braziliense.

O ataque aconteceu em Tóquio e deixou os moradores da região muito assustados. Para cometer o atentado, ele usou uma faca e ácido. As autoridades da região informaram que ele também derramou um líquido inflamável em um vagão do trem e o incendiou.

Um registro feito dentro do transporte mostra passageiros em pânico correndo, fugindo das chamas e da fumaça que invade os vagões. Em outro vídeo é possível ver os passageiros saindo pelas janelas do trem da linha Keio parado em uma estação nos subúrbios a oeste da capital japonesa.

O ataque aconteceu no momento do fechamento das seções eleitorais no país, que organizou eleições legislativas neste domingo (31), e também em meio às festas de Halloween, muito populares na cidade.