Benevides comemora entrega da 151ª escola estadual reconstruída pelo Governo do Pará

O governo do Pará avança com o compromisso com a educação em todo o território estadual e, nesta quinta-feira (19/9), a comunidade do município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB), recebeu com alegria a entrega da Escola Estadual Dr. Otávio Meira totalmente reconstruída. A unidade escolar é a 151ª entregue pelo Executivo estadual, desde o ano de 2019.

"Esta é a escola de número 151 entregue por nós, e, com isso, a gente avança cada vez mais para que possamos garantir uma educação de qualidade. A escola foi totalmente reconstruída, foram mais de 2 milhões de reais de investimento do governo do Estado. As salas estão todas climatizadas, tem laboratório, as carteiras e o mobiliário são todos novos, a quadra está uma beleza. Meu pedido é que vocês preservem essa escola dessa forma, para que a gente possa avançar cada vez mais com a qualidade da educação", disse o governador do Pará, Helder Barbalho.

O governador também destacou a importância da implementação do componente curricular de Educação Ambiental e parabenizou a Escola Estadual Dr. Otávio Meira pelos projetos desenvolvidos na área.

"Festejo a importância que vocês estão dando para a educação ambiental. Falando das queimadas que o Brasil passa, certamente, tem como solução diversas questões, mas tem uma delas que é fundamental: a consciência de cada um, preservar o meio ambiente é uma consciência coletiva e individual porque quem vive nesse meio ambiente somos nós", afirmou o governador Helder Barbalho.

A vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, ressaltou o trabalho desenvolvido pelo governo do Pará na educação. "Por onde eu ando, tenho dito que vivemos um momento único no Estado do Pará, um momento de união, de construção. E a educação é um exemplo dessa união, dessa construção, porque se hoje nós podemos estar entre os melhores estados na educação é graças não apenas a uma pessoa, mas a uma união de esforços da comunidade escolar, e aí eu incluo os professores, os alunos, as famílias e todos aqueles que trabalham pela educação", frisou.

De acordo com o secretário de Educação, Rossieli Soares, a educação paraense é uma prioridade e a entrega da Escola Estadual Dr. Otávio Meira reforça este compromisso. "Hoje é um momento de muita alegria para toda a comunidade de Benevides com a entrega da 151ª escola estadual totalmente reconstruída e equipada. Um momento que reforça o compromisso do Estado com a educação paraense, uma prioridade do governo do Pará. Ver a comunidade escolar recebendo qualidade de ensino e estrutura adequada nos deixa muito felizes. Seguimos todos trabalhando juntos para alcançarmos resultados ainda maiores na educação", destacou o titular da pasta.

A Escola Estadual Dr. Otávio Meira atende 881 estudantes divididos nos turnos da manhã, tarde e noite. Feliz com a reconstrução, a comunidade escolar não esconde a satisfação com o novo prédio. Caso da estudante da 2ª série do Ensino Médio, Ludmila Nascimento. "Eu achei a escola incrível porque a gente passou por muita coisa, como o calor, e agora temos ar-condicionado que traz comodidade pra gente. As cadeiras são todas novas, os quadros, eu achei isso maravilhoso, foi um investimento muito bom. De tudo, eu gostei mais das salas de aula porque não tinha ar-condicionado antes, não tinha paredes bonitas, e esse e é o espaço que a gente utilizar mais, e isso me deixa motivada a vir para a escola e estudar mais", afirmou.

O governo investiu R$ 2.627.174,80 na obra que garantiu a reconstrução de nove salas de aula, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), laboratório de informática, sala de apoio psicossocial, novos espaços na área administrativa, quadra coberta, cozinha, depósito de merenda e depósito de limpeza. Além disso, todas as salas receberam ar-condicionado e equipamentos novos.

Para a professora de Língua Portuguesa Maira Moreira, a obra vai possibilitar melhorar ainda mais os resultados da escola no ensino-aprendizagem dos estudantes. "Estamos muito felizes e honrados em ver a nossa escola tão bonita. Foi uma espera árdua, porém, superou nossas expectativas. A escola está linda para comportar nossos alunos, nos receber e receber a toda a comunidade. A gente merece isso e a espera valeu a pena. Isso nos incentiva ainda mais a trabalhar e ter esse ambiente confortável vai mesmo facilitar o aprendizado. Nós crescemos 1,7 pontos no Ideb com a nota 4,8 e agora com certeza vamos superar, vai ser só sucesso", enfatizou a docente.