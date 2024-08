Governo do Estado entrega escola em Magalhães Barata reconstruída e ampliada

A comunidade escolar da Vila Cafezal, no município de Magalhães Barata, nordeste paraense, foi beneficiada nesta segunda-feira (5) com a entrega da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. Lameira Bittencourt, totalmente reconstruída, ampliada e equipada. É mais um compromisso cumprido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), visando aprimorar a qualidade do ensino público. Os investimentos já proporcionaram melhorias na infraestrutura de 146 escolas da rede estadual.

“Queria dizer da minha alegria poder estar entregando mais uma escola. São 146 escolas entregues, e hoje estamos realizando o sonho desta comunidade, priorizando a educação, sabendo que a educação é o único caminho para transformar a realidade em todas as comunidades. Eu quero dizer da minha alegria, porque entrei nessa escola e ela está linda”, frisou o governador Helder Barbalho.

“Eu tenho certeza que com essas condições que agora a equipe dessa escola tem vão disparar ainda mais os resultados de qualidade aqui de Cafezal, o que é muito importante para a educação no Estado. Nós estamos avançando com a educação, seja com a obra, seja com a qualidade. É muito importante que o Pará cresça, porque o lugar do Pará é entre os melhores do País, e nós vamos ser o Estado que mais vai crescer no Brasil. Lugar de criança e jovem é dentro da escola”, destacou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Ambiente melhor para todos - Com a escola reconstruída, os estudantes do ensino médio da "Dr. Lameira Bittencourt" que estudam à tarde e à noite terão a oportunidade de aprender com mais comodidade e segurança. As melhorias também beneficiam professores e demais servidores, que agora dispõem de um ambiente de trabalho bem estruturado, com mais tecnologia e acessibilidade.

O novo prédio conta com cinco salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, secretaria, sala da direção, sala dos professores, arquivo, copa e almoxarifado, além de áreas urbanizadas, quadra poliesportiva coberta e acesso à internet com a instalação da antena Starlink, integrante do “Kit Bora Estudar”. O investimento inclui recursos do Programa "Dinheiro na Escola Paraense" (Prodep), da Seduc.

A diretora da "Dr. Lameira Bittencourt", Ivete Gama, lembrou as dificuldades de ensino e aprendizagem enfrentadas pelos professores e estudantes antes da reconstrução. “A gente vê hoje uma escola totalmente diferente, um estilo moderno, um ambiente diferente para o aluno, a parte de recreação. Refeitório não tinha. Isso foi muito gratificante para a gente, porque o professor vai com prazer dar sua aula, em um ambiente sem quentura, como antigamente, que os estudantes saíam a toda hora da sala por conta do calor. Isso atrapalhava a aula. Para a gente, isso aqui foi uma grande vitória. A comunidade merecia isso, porque o mais importante é a educação”, enfatizou a gestora.

Reconhecimento e gratidão - Para a aluna Angelina Souza, 15 anos, que cursa o 1º ano do ensino médio, a maior expectativa é quanto ao uso da biblioteca. “Eu gostei bastante. Acho que tanto os pais quanto os alunos estão felizes por ter uma nova escola maravilhosa dessa. A biblioteca era o que eu estava com mais curiosidade de saber, porque eu gosto bastante de ler, e a sala de informática também é uma novidade bonita. O espaço, eu acho que é melhor para os alunos, já que a nossa escola antes era um pouco mais apertada, muito aglomerada. Eu acho uma coisa legal, principalmente porque somos os primeiros que estamos pisando nessa escola. A gente quer preservar essa escola para as gerações que ainda estão por vir”, disse a estudante.

Segundo Brendo Monteiro, também do 1º ano do ensino médio, antes não havia a possibilidade de realizar pesquisas na escola por falta de computador e internet, dificuldade superada com a instalação da antena Starlink e do laboratório de informática.

“Eu amei o novo modelo da escola. Eu me sinto muito grato ao Governo do Pará, que nos oportunizou essa reforma da escola, que realmente estávamos precisando. A gente nunca tinha internet para pesquisar trabalho, e hoje em dia já temos. É uma coisa muito boa para nós. Dá mais vontade de estudar, e eu creio que todos os que estão na minha turma, meus colegas, outras turmas. Com essa nova escola, dá vontade de estudar mesmo. Com essa nova reforma, eu espero que todos os alunos parados retornem”, acrescentou Brendo Monteiro.