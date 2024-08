Estudante paraense da rede estadual de Santarém é empossado Jovem Senador, em Brasília

O estudante da Escola Estadual São Raimundo Nonato, de Santarém, Renan Nogueira, tomou posse como Jovem Senador nesta segunda-feira (05/08), no Plenário do Senado Federal, em Brasília (DF). Ele será o representante do Pará e participará da "Semana de Vivência Legislativa" no projeto.

Até a próxima sexta (9), o estudante vivenciará a rotina dos parlamentares, bem como conhecer a estrutura e o funcionamento do Senado. Ele poderá propor sugestões que podem se transformar em projetos de lei. Além disso, também participa de visitas guiadas, palestras, debates e simulações de atividades legislativas. "É uma extrema honra estar entre os selecionados para representar o Pará. Eu estou muito feliz de poder representar esse Estado maravilhoso, que eu abraço a bandeira com todo o meu coração", iniciou o jovem.

"É uma alegria imensa estar aqui, podendo trazer toda a nossa representatividade, toda a nossa cultura, entregar o melhor e o maior para um dos maiores Estados do nosso país", declarou Renan.

"Participar dessa semana de vivência legislativa tem um significado enorme, porque nós estamos colocando em evidência as pessoas da rede estadual de ensino, mostrando o nosso potencial como jovens e como estudantes. É muito importante mesmo de outros estudantes se inscreverem neste processo, tentarem participar do programa, porque são oportunidades incríveis, onde a gente pode dar visibilidade para o nosso povo e mostrar os nossos conhecimentos”, complementou Renan.

O secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares, destacou a importância dos jovens terem protagonismo na política. "É uma honra imensa ter, em mais um ano, um estudante da rede pública estadual de ensino representando o Pará em Brasília nesse programa tão importante. Estimular o protagonismo juvenil é fundamental para que tenhamos jovens cada vez mais atuantes, especialmente na política. Renan é um exemplo de como a dedicação nos estudos faz a diferença. Parabéns para o Renan, para a professora Amanda e por todos envolvidos nessa conquista especial", disse Rossieli.

De Santarém para o Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, o município de Santarém se destacou no Programa. Durante esses dias, o estudante será acompanhado pela professora de Sociologia, Amanda Carneiro. Ela ressaltou o orgulho de fazer parte da história de Renan.

"Eu estou sentindo imenso orgulho e satisfação de estar acompanhando o meu aluno aqui em Brasília, para vivenciar essa semana legislativa no Senado Federal. Ver o entusiasmo dele e a dedicação a representar a sua escola, São Raimundo Nonato, e discutir questões importantes no cenário nacional é um reconhecimento do impacto positivo da educação e do potencial dos jovens estudantes. Essa experiência não só enriquece o aprendizado dele, mas também representa para a escola e para a Rede Estadual de Ensino, o papel fundamental que a educação pública tem na formação de cidadãos conscientes e engajados”, conta a professora.

Reflexões sobre política e democracia para os jovens

A edição de 2024 teve a participação recorde de 171 mil inscritos de mais de 4 mil escolas. Os 27 alunos selecionados foram escolhidos por meio de um concurso de redação com o tema "Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia", realizado nas escolas públicas, seguido por etapas estaduais.

O Programa Jovem Senador fomenta a reflexão dos jovens estudantes sobre política, democracia e o exercício da cidadania, além de proporcionar o conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo e estimular o relacionamento permanente do jovem cidadão com o Senado.