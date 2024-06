Aluno de escola pública do Pará vence concurso de redação do programa 'Jovem Senador'

O estudante Renan Bastos Nogueira, aluno do 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Raimundo Nonato, em Santarém, foi o vencedor do concurso de redação do programa 'Jovem Senador', e irá representar o Pará na edição deste ano.

VEJA MAIS

Os estudantes da instituição de ensino de Santarém vêm sendo referência no concurso Jovem Senador, já que essa é a terceira vez consecutiva que um aluno do município vence o concurso.

Em 2024, o tema da redação foi “Os 200 anos do Senado Federal e os desafios para o futuro da democracia”.

O objetivo do programa é eleger um vencedor em cada estado do país para participarem de uma semana de atividades em Brasília. O evento vai acontecer nos dias oito e nove de agosto na capital do Distrito Federal.

A professora Amanda Evelin da Silveira Carneiro vai acompanhar o aluno em sua jornada na semana de atividades.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a orientação de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com