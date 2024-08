Usinas da Paz abrem inscrições para cursos na área da Educação; veja como participar

As Usinas da Paz (UsiPaz) estão com inscrições abertas para diversos cursos na área da Educação, na Região Metropolitana de Belém. As aulas começarão a partir de 5 de agosto , com turmas pela manhã e à tarde, voltadas para crianças, jovens e adultos. No primeiro semestre de 2024, os cursos de Educação nas Usinas da Paz beneficiaram mais de 50 mil pessoas. Os interessados devem se inscrever diretamente nas UsiPaz dos bairros do Bengui, Cabanagem, Guamá, em Belém; e do bairro do Icuí, em Ananindeua.

Promovidos pelo Governo do Pará, por meio das secretarias de Estado de Educação (Seduc) e de Articulação da Cidadania (Seac), os cursos gratuitos nas UsiPaz vão oferecer capacitação, reforço escolar, cursos livres de língua estrangeira (Inglês), aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outras atividades.

Na UsiPaz Padre Bruno Sechi, no bairro do Bengui, alunos do 5°, 6°, 7°, 8° e 9° anos poderão se inscrever nas turmas semanais de reforço escolar de Português e Matemática, que oferecem até 20 vagas. As aulas serão iniciadas no dia 5 de agosto e prosseguem até 20 de dezembro.

Para o Enem, a UsiPaz Bengui oferta um curso específico de Redação e Matemática. São 30 vagas, para jovens a partir de 15 anos. As aulas iniciarão no dia 5 de agosto, no período noturno.

Para os interessados em língua estrangeira, as UsiPaz Bengui e Cabanagem estão com inscrições abertas para o curso de Inglês para iniciantes. São diversas turmas e horários, para crianças e adolescentes, de 12 a 18 anos. As UsiPaz Cabanagem, Bengui e Guamá, em Belém, e Icuí, em Ananindeua, estão com turmas disponíveis para cursos de Informática Básica, Intermediária e Avançada.

Serviço

As inscrições para os cursos são realizadas nas respectivas Usinas. É necessário apresentar cópias e originais do RG, CPF e comprovante de residência do estudante e do responsável. As vagas são limitadas, com cadastro de reserva. Para mais informações, basta acessar as redes sociais @UsinasdaPaz