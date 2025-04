Lucyan Costa comanda a 1ª edição do 'Baila Comigo?' em Belém

Um dos grandes representantes do brega paraense da atualidade, o cantor e compositor Lucyan Costa promove a primeira edição do evento ‘Baila Comigo?’, neste sábado (5), a partir das 21h, no Grêmio Literário Português. A noite será marcada por uma programação especial voltada à valorização do brega romântico e do baile de salão, reunindo artistas e dançarinos que ajudam a manter viva essa tradição na cultura paraense.

O evento conta com a participação do cantor Jorginho Gomez e seus botos, além do DJ Márcio Lins, que garantem uma trilha sonora envolvente e nostálgica. Com um repertório que resgata os sucessos do brega dos anos 1980 e 1990, Lucyan Costa promete embalar o público ao som de clássicos que marcaram gerações. Além da música, a dança também será um dos destaques da noite, com a presença do professor Marcelo Thinganá, nome importante na disseminação da dança de salão em Belém desde os anos 1990.

A proposta do ‘Baila Comigo?’ é resgatar o encanto dos bailes dançantes, criando um espaço onde os casais e os apaixonados pela dança possam aproveitar um ambiente decorado e climatizado, pensado especialmente para o evento. O objetivo é reunir diferentes gerações e valorizar o brega como um ritmo que não apenas embala as festas, mas também faz parte da identidade cultural do Pará.

A Volta do Brega Raiz

Lucyan Costa se destaca por seu compromisso com o brega romântico e sua proposta de resgate do estilo musical que conquistou e continua conquistando fãs dentro e fora do Pará. Seu álbum A Volta do Brega Raiz é um tributo à sonoridade nostálgica que marcou as décadas passadas e ainda embala corações apaixonados. Com composições que transbordam sentimentalismo, suas músicas carregam a essência da poesia, algo que se reflete na parceria artística com sua mãe, a escritora e poeta Ana Meireles. Foi com ela que Lucyan encontrou inspiração para transformar sentimentos em canções, fortalecendo ainda mais sua identidade artística.

“Ela sempre me incentivou a escrever e, lendo os poemas dela, percebi que eles poderiam ser letras de músicas, já que a maioria fala de paixão, amor, saudade, solidão… Um dia nos sentamos juntos, pegamos como base uma poesia dela que eu gostava muito e fomos trabalhando e assim surgiu ‘Melodia e Paixão’. Depois, fluiu e passamos a compor com frequência”, conta Lucyan sobre a parceria com a mãe.

Um apaixonado pelo brega

Lucyan Costa iniciou sua carreira profissional em 2018, quando passou a se apresentar em eventos e casas de show de Belém, sempre tendo o brega clássico como carro-chefe. Em 2019, conquistou um espaço fixo na Sexta Bregosa da Lambateria, um dos principais espaços dedicados ao brega na cidade. Ainda no mesmo ano, integrou o quarteto vocal dos Lambateiros do Trovão, grupo de percussão que participou do Carnaval de 2020 no Circuito Mangueirosa. Com o ‘Baila Comigo?’, Lucyan reforça seu compromisso de manter viva a tradição do brega e proporcionar ao público uma noite repleta de dança, música e nostalgia.

Serviço

Evento: 1ª edição do Baila Comigo?

Data: Sábado, 5 de abril

Horário: A partir das 21h

Local: Grêmio Literário Português

Atrações: Lucyan Costa, Jorginho Gomez e seus botos, DJ Márcio Lins e participação especial do professor Marcelo Thinganá