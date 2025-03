Maré alta causa pontos de alagamento na tarde desta segunda-feira em Belém

Em meio à maré alta registrada nesta segunda-feira (31), em Belém, diversos pontos da cidade sofreram com alagamento durante à tarde. Um dos trechos afetados foi nas proximidades do Portão 3 da Universidade Federal do Pará (UFPA), na avenida Perimetral, no bairro do Guamá, em Belém. Por volta das 13h02, a capital registrou uma alta de 3,71m no nível das marés, conforme a Marinha do Brasil - considerado o maior neste mês de março.

Para quem precisava passar pelo trecho e ter acesso à universidade, a solução foi meter o pé na água. Muitos estudantes precisaram tirar os sapatos para seguir viagem. Já condutores que passavam pela via, precisavam redobrar a atenção para evitar acidente e prejuízos aos veículos. Além disso, os motociclistas - e passageiros -, para evitar se molhar, precisavam suspender os pés para não entrar em contato com a água suja.

Alagamento Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

O trecho de acesso à UFPA ficou parcialmente tomado pelo aguaceiro, que seguia desde parte da avenida Perimetral. O trânsito na área não ficou intenso, mas os motoristas tiveram de reduzir a velocidade para poder passar pelo local.