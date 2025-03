Inmet faz alerta de chuva para o Pará e mais 20 Estados; veja onde

Vinte e um Estados estão em alerta de "perigo" e "perigo potencial" de chuvas intensas para esta terça-feira, 18, e quarta-feira, 19, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste devem ser as regiões mais afetadas, onde os acumulados de precipitação podem ultrapassar os 80 milímetros. Há também alertas para o Sudeste.

No Nordeste, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) influencia o clima, trazendo chuvas intensas para o norte do Maranhão e do Piauí, o litoral do Ceará e parte do Rio Grande do Norte, onde os volumes de chuva podem ultrapassar os 80mm (em tons de vermelho no mapa) e os ventos devem alcançar até 100 km/h.

No Centro-Oeste, a combinação de calor e umidade manterá a instabilidade no norte e sul de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, onde os acumulados podem igualmente superar os 80 mm.

A previsão indica que na Região Norte os maiores volumes de chuva se concentrarão na faixa que se estende do centro-leste do Pará até o oeste do Amazonas. Nessas áreas, os acumulados de chuva podem ultrapassar os 60 mm (em tons de laranja), representados pelos tons de laranja e vermelho nos mapas de previsão. Volumes menores de chuva são esperados para Roraima, nordeste do Amazonas, noroeste do Pará e Amapá e sudoeste de Tocantins, com valores inferiores a 40 mm.

Na Região Sudeste são esperadas chuvas acima de 60 mm na divisa de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como no nordeste de São Paulo, sobretudo a partir desta quarta-feira, 19. Na região centro-sul de São Paulo também pode chover, mas com menos intensidade.