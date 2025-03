Motociclistas são flagrados transitando com descargas irregulares no centro de Belém

Um grupo de motociclistas foi flagrado passando pelas ruas do centro de Belém com descargas adulteradas, na madrugada deste domingo (30/3), incomodando a população. Alguns moradores reclamaram do barulho que, inclusive, assustou crianças pequenas e animais de estimação.

Em um registro feito por volta de 1h30, na avenida Roberto Camelier, na divisa entre os bairros Batista Campos e Jurunas, é possível ver uma grande quantidade de motociclistas. Outros relatos dão conta de que o mesmo grupo teria transitado pela praça da República.

VEJA MAIS

Além de causar um ruído excessivo, prejudicando a saúde e o meio ambiente, a prática é ilegal e considerada uma infração de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motociclista que for flagrado com a descarga do motor adulterado comete uma infração grave, com multa no valor de R$ 293, além de ter o veículo e a habilitação recolhidos.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que, até às 12h deste domingo (30/3), o caso não havia sido registrado na delegacia que atende a área. O Grupo Liberal também pediu um posicionamento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e aguarda retorno.

Dados

No Pará, houve um aumento de mais de 200% nas infrações por descarga livre - quando a motocicleta funciona apenas por um cano e não tem nenhum abafador ou silenciador. De janeiro a dezembro de 2023, foram registradas 155 infrações por conduzir veículo com descarga livre, informou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Em 2024, foram 469 infrações registradas. Um aumento de 202%, portanto. Ainda segundo o Detran, os dados de 2025 ainda estão sendo contabilizados.