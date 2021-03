Mais de 250 descargas adulteradas de motocicletas são destruídas no sudeste do Pará

Mais de 250 descargas adulteradas foram destruídas no município de Jacundá, no sudeste paraense. Os itens, conhecidos pelo barulho perturbador que tiram o sossego da população, foram retirados de motocicletas apreendidas no período de 2020 e 2021. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta terça-feira (9).

As apreensões foram feitas durante operações conjuntas realizadas com o Departamento Municipal de Trânsito (DMTU). Ainda conforme a PM, a ação ocorreu na segunda-feira (8) e contou com a participação de militares da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (18ª CIPM).

As fiscalizações realizadas pelos agentes têm o objetivo de combater a poluição sonora no município de Jacundá. Ao todo, os agentes destruíram 253 descargas 'Kadron', escapamento que provoca um barulho ensurdecedor que, além de prejudicar a saúde e o meio ambiente, também é considerado uma infração de trânsito.

O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê que conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada (como o escapamento, por exemplo) constitui infração grave. As penalidades previstas para a conduta são desde multa a retenção do veículo.