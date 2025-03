Primeiro trecho da Nova Doca é liberado para a população nesta segunda-feira (31); veja onde

As obras da Nova Doca, um dos projetos urbanísticos mais aguardados de Belém, atingiram 70% de conclusão nesta semana. E, a partir desta segunda-feira (31), a população já poderá usufruir do primeiro trecho finalizado, que compreende o espaço entre as avenidas Marechal Hermes e Pedro Álvares Cabral/Rua Belém. O anúncio foi feito pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, em suas redes sociais no último sábado (29).

O novo parque linear, que tem previsão de entrega total antes da realização da COP 30, já apresenta melhorias significativas no trecho liberado. Segundo a vice-governadora, o espaço conta com paisagismo e jardins flutuantes, que, além de embelezar a cidade, contribuirão para o tratamento da água do canal.

Como está o 1º trecho - Marechal Hermes - Pedro Álvares Cabral

A quadra 1 da Nova Doca já recebeu árvores transplantadas das obras de macrodrenagem e saneamento do Canal União e da Nova Rua da Marinha, que também são investimentos da COP 30.

O local também terá um sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, que utilizam plantas para purificar a água, reduzindo impactos ambientais de forma econômica e eficaz. As raízes de plantas como o Lírio da Amazônia e a Cana da Índia sugam as impurezas do canal e devolvem em forma de oxigênio não poluente.

Além da grama "amendoim", uma vegetação que melhora a qualidade do solo, retirando impurezas, a obra da Nova Doca terá biovaletas, que são estruturas consideradas Soluções Baseadas na Natureza (SBN). Elas acumulam e filtram a água das chuvas, evitando alagamentos e entupimento das valas e bueiros.