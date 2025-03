Vídeo: trecho da Nova Doca será 'liberado' até o final de abril; entenda

As obras da Nova Doca atingiram, esta semana, 70% de conclusão. O novo parque linear da cidade, que deverá ser entregue antes da COP 30, já terá uma parte praticamente finalizada na próxima semana. De acordo com a vice-governadora, Hana Ghassan, que vistoriou as obras ontem (25/03), o primeiro trecho (entre as avenidas Marechal Hermes e Pedro Álvares Cabral/Rua Belém), terá a faixa para o tráfego de veículos liberado.

A vice-governadora também afirmou que, até o final do mês de abril, mas uma parte será liberada, dessa vez entre a avenida Pedro Álvares Cabral/Rua Belém até a Municipalidade.

"Estive, mais uma vez, acompanhando as obras da Nova Doca. O primeiro trecho está quase pronto. Na próxima semana, será liberada a faixa para o tráfego de veículos e, até o final do mês de abril, já serão entregues o primeiro e o segundo trecho dessa importante obra", disse a vice-governadora Hana Ghassan, que também é coordenadora do Comitê Estadual COP 30.

Obras do primeiro trecho da Nova Doca (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará)

Como está o 1º trecho - Marechal Hermes - Pedro Álvares Cabral

A quadra 1 da Nova Doca já recebeu árvores transplantadas das obras de macrodrenagem e saneamento do Canal União e da Nova Rua da Marinha, que também são investimentos da COP 30.

O local também terá um sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, que utilizam plantas para purificar a água, reduzindo impactos ambientais de forma econômica e eficaz. As raízes de plantas como o Lírio da Amazônia e a Cana da Índia sugam as impurezas do canal e devolvem em forma de oxigênio não poluente.

A construção do Parque Linear envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará)

Além da grama "amendoim", uma vegetação que melhora a qualidade do solo, retirando impurezas, a obra da Nova Doca terá biovaletas, que são estruturas consideradas Soluções Baseadas na Natureza (SBN). Elas acumulam e filtram a água das chuvas, evitando alagamentos e entupimento das valas e bueiros.

Grama amendoim retira as impurezas do solo (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará)

Obras avançadas

Coordenados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), os trabalhos da Nova Doca continuam nos oito módulos ao longo da via. Além da fase de acabamento das primeiras quadras, o planejamento atual inclui fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas, além de cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal.

A quadra 1 da Nova Doca está recebendo a estrutura da passarela com mirante elevado, que também terá uma arquibancada. A área contará, ainda, com um balé das águas e duas fontes interativas ao lado área de eventos e atividades culturais, onde costuma ficar montada a estrutura da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, durante o Círio.

Dois primeiros trechos da Obra da Nova Doca (Rodrigo Pinheiro/Agência Pará)

Serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outros sistemas de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário e tubulação de água potável. Do projeto também constam ciclovia e sistema de energia limpa.